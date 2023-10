Torna la Run for you color. Il ricavato sarà destinato alla casa di riposo Mosca

Dopo le interruzioni provocate dalla pandemia, ritorna quest’anno, programmata per domenica 15 ottobre con partenza (ore 9.30) ed arrivo (12,30 circa), nel Parco del Teatro Romano, la camminata a passo libero “Run for you color”, organizzata dal Rotary Club in collaborazione con il Rotaract Club, il supporto della Gubbio Runner ed il patrocinio del Comune. Lo scopo è quello di raccogliere fondi per la Casa di Riposo “Mosca”, che ospita anziani e persone in difficoltà. La manifestazione è stata presentata ieri mattina da Massimo Angeli, presidente Rotary Club Gubbio, Marco Busto, i socio Rotary e Gubbio Runner, Laura Marinelli, direttrice Casa di Riposo, Edoardo Spigarelli del Rotaract Club, oltre che dal sindaco Filippo Stirati e dall’assessore Gabriele Damiani. "I proventi dell’iniziativa– ha confermato Angeli - saranno utilizzati per dare il nostro contributo a una delle istituzioni fiore all’occhiello della solidarietà eugubina, la Casa di Riposo Toschi Mosca, acquistando letti ortopedici elettrici e materassi antidecubito, concorrendo così al miglioramento del comfort e del benessere degli ospiti". "Per rendere più agevole le iscrizioni - ha proseguito Angeli - è stata prevista la possibilità di registrarsi online dal sito del Rotary Gubbio. C’è anche un Iban a disposizione di quanti vorranno contribuire pur non partecipando: IT 80 A 0200 8384 8400 0029 457 620". Gli aspetti tecnici sono stati dettagliati da Marco Busto. "Si tratta, ha spiegato - di un percorso di circa 4 km che si sviluppa attraverso il centro storico, con partenza e arrivo al teatro Romano, dove avrà luogo una festa ricca di musica e colori, grazie anche alla presenza dell’intrattenimento musicale a cura dei ragazzi del Wonderlast". Soddisfazione è stata espressa da Edoardo Spigarelli, dalla direttrice Martinelli, dal Sindaco Stirati e dall’assessore Damiani che hanno esaltato le finalità della Run for you, espressione anche della qualità del rapporto esistente con il mondo delle associazionismo.