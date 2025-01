Torna la ’Festa degli agricoltori’: "Rispettate il nostro lavoro". Nel nome della solidarietà

Agricoltori a sostegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Presentata ufficialmente ieri l’undicesima edizione della festa degli Agricoltori Assisi, iniziativa simbolo della tradizione e della cultura agricola del territorio. E’ in programma domenica 16 febbraio con la sfilata delle macchine agricole che toccherà i comuni di Assisi, Bastia Umbra e Bettona con gran finale, come ormai da tradizione, all’Umbriafiere. L’evento si distingue anche per il suo impegno solidale, grazie alla raccolta fondi che, a conclusione, verrà devoluta all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

"Da sempre siamo vicini a chi ha bisogno: se donate fate del bene – spiega Alessio Castellani, ideatore e rappresentante del Comitato Agricoltori – Rappresenta un momento di incontro fra chi opera nel settore dell’agricoltura, non sempre adeguatamente riconosciuto e sostenuto: un lavoro quotidiano, di grande impegno e responsabilità visto che i frutti della terra finiscono poi sui piatti di tutti, un lavoro che merita rispetto. Con la possibilità di sostenere i bambini che sono in cura al Mayer di Firenze e anche le tante attività che vi vengono portate avanti come lo screening neonatale. Un omaggio dunque al lavoro nei campi, nella terra del patrono d’Italia e dell’ecologia". Vi parteciperanno centinaia di mezzi agricoli e, fra i momenti, in programma, anche l’omaggio a 4 partecipanti e sostenitori storici della festa che non ci sono più: Stefano, Leonello, Francesco e Sandro. Intervenuti alla presentazione, oltre Castellani, il consigliere della Provincia di Perugia Scilla Cavanna, il sindaco di Assisi Valter Stoppini, il sindaco di Bastia Ubra Erigo Pecci, e il sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia.