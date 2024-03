Torna la Corsa dei Vaporetti: ecco le date

SPOLETO Al via l’organizzazione della 58esima Corsa dei Vaporetti, che dal 21 al 23 giugno tornerà come sempre ad animare le vie del centro storico. Si inizierà il 15 giugno con la presentazione degli equipaggi partecipanti e la selezione delle miss (la location e le modalità sono in corso di definizione). Le prove e le gare sono invece in programma il 21 giugno (prove in notturna), 22 giugno (prove e gara nel pomeriggio e nella serata) e 23 giugno (gara). Sabato 29 la cena di chiusura con la cerimonia di premiazione e l’elezione di Miss Vaporetto. Le iscrizioni si potranno effettuare dal 20 aprile al 18 maggio, ogni sabato dalle 9.30 alle 12.30 alla sede dell’Avis in via Fratelli Cervi 19/21. I modelli di iscrizione e il materiale potranno essere scaricati dal sito il cui indirizzo sarà fornito a breve. L’Associazione Vaporetti sta predisponendo un sistema per permettere di effettuare le iscrizioni on-line.