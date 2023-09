Torna la Corsa Cobram Giro in bici del Trasimeno sulle orme di Fantozzi

Torna la corsa più pazza, sconclusionata e temuta d’Italia. Si corre domenica a Castiglione del Lago la settima edizione della “Corsa Cobram del Trasimeno“, un evento goliardico a carattere benefico organizzato dall’associazione “Quelli del 65“, che si svolgerà dalle 9: evento ideale per i nostalgici delle imprese fantozziane e in generale per gli amanti del ciclismo d’altri tempi. L’iscrizione è gratuita che va effettuata entro sabato sera all’indirizzo www.quellidel65.itCorsa-Cobram. Per i ritardatari c’è la possibilità di iscriversi la domenica mattina con l’aiuto dei volontari dell’associazione. Mentre prosegue la collaborazione fra “Corsa Cobram“ e l’associazione culturale “TrasimenoTeatro“, che è attiva dalla prima edizione interpretando piccole e divertenti gag ispirate ai film della saga creata dal grande Paolo Villaggio, ospite d’onore della kermesse sarà Victor Quadrelli, imitatore, animatore e cabarettista di origine colombiana: un vero talento naturale emergente, apparso nella fortunata trasmissione di Fiorello “Viva Rai 2“. Victor, sfruttando la sua incredibile capacità vocale e anche una certa somiglianza, accompagnerà tutta la Corsa Cobram nei panni di Paolo Villaggio, raccontando storie e gag tratte dai film di Fantozzi. I partecipanti possono anche iscriversi, sempre nel sito di Quelli del 65, al “Pranzo del Curvone“ che si terrà dopo la premiazione alla Pigra Tinca, il rinnovato locale di Aurora Group. Come avviene ogni anno Quelli del 65 doneranno la metà del ricavato della Corsa Cobram 2023, dedotte le spese organizzative, all’Avis di Castiglione del Lago e all’associazione culturale TrasimenoTeatro. Quest’anno si parte dal Lido Comunale di Castiglione del Lago, vicino al pontile di attracco dei traghetti per le isole: i migliori ’velocipedi’, seguiti e preceduti da motocicli e veicoli d’epoca, con uno strampalato corredo di abbigliamenti "vintage" di ispirazione fantozziana, che si daranno "battaglia" sulle strade castiglionesi. Il ritorno al Lido Comunale è previsto intorno alle 12. Alla partenza e all’arrivo si potranno acquistare le magliette ricordo della Cobram disegnate dalla giovane stilista castiglionese Valentina Corapi e prodotte con la consueta generosità da Mister Print di Corciano. Confermata la Banda "Giacomo Puccini" di Pozzuolo che suonerà vari brani popolari.