Torna in centro la manifestazione “Terni digital week"

TERNI Da ieri a domenica torna “Terni digital week“, serie d’incontri di alto livello formativo, workshops e meeting su intelligenza artificiale, comunicazione, marketing, social media, metaverso, robotica, big data, esports, sanità innovativa, Blockchain, e-government, startup. La manifestazione di particolare valore culturale e sociale è già patrocinata dal Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Trasformazione Digitale, nonché da agenzie pubbliche e istituzioni locali. "Tutti gli eventi si svolgeranno nel cuore del centro storico di Terni, presso la sala DigiPass della biblioteca comunale ma anche presso l’auditorium ‘Falcone-Borsellino’ dell’Istituto Tecnico Economico e Professionale per i Servizi “A.Casagrande – F.Cesi” - spiegano gli organizzatori – , in virtù dell’importante collaborazione avviata da tempo con l’Istituto. Non mancherà la fruizione in streaming di tutti gli eventi che saranno trasmessi anche online sui canali ufficiali della kermesse e tramite i social, avendo ottenuto già in passato un riscontro importante".