Torna in azione il ’punto servizi’ dell’Asl in paese

PETRIGNANO DI ASSISI – E’tornato operativo il locale ‘punto di erogazione’ dell’Usl che era rimasto temporaneamente chiuso per permettere la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione. Da questa settimana è stato riattivato il servizio ambulatoriale e le attività infermieristiche; sono state ripristinate anche le agende di prenotazione degli esami ematici. A partire dalla giornata di domani, lunedì 24 febbraio, infine, riprenderanno, presso la sede di via Croce e con gli stessi orari antecedenti la chiusura, anche le attività ambulatoriali dei medici di medicina generale con il dottor Adolfo Aita e la dottoressa Daniela Valigi.

"Durante il periodo di chiusura del ‘punto di erogazione’ - viene evidenziato dal Distretto dell’Assisano - è stato sempre garantito il servizio domiciliare sia per coloro già attivati in assistenza domiciliare sia per gli utenti di nuova presa in carico". I lavori sono stati svolti da dicembre fino alla prima metà di febbraio. Hanno riguardato la riqualificazione della pavimentazione (che, presente oramai da tempo, si era usurata e poteva diventare insicura per la percorrenza dell’utenza all’interno degli ambulatori) e la tinteggiatura delle pareti degli ambienti in uso sia ai sanitari che all’utenza.

All’interno del punto di Erogazione continuerà ad essere garantita la presenza del punto CUP (il venerdì), l’ambulatorio infermieristico e i prelievi continuano ad essere garantititi una volta alla settimana sempre di venerdì. "La stretta collaborazione dei servizi sanitari infermieristici e medici con la partecipazione attiva dei servizi sociali e specialistici domiciliari – viene ancora evidenziato dal Distretto - continua a svolgere la funzione di garanzia, per la cittadinanza più anziana e le loro famiglie o caregiver, di presa in carico e gestione della cronicità da parte della medicina territoriale".