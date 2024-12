Torna il Mercatino di Natale. Due fine settimana a colori

SPOLETO Giunto alla 24esima edizione e inserito nel calendario degli eventi del Comune “Accade a Natale a Spoleto“, torna il mercatino natalizio “Un Natale che sia tale“, con un doppio appuntamento nei giardini di largo Moneta (viale Trento e Trieste). Associazioni di volontariato, artigianato, dolci della tradizione natalizia, laboratori, musica e spettacoli sono pronti ad animare i fine settimana del 6,7 e 8 dicembre e del 13, 14 e 15 dicembre. Il mercatino della solidarietà e la ’locanda del sorriso’ apriranno i battenti il venerdì e il sabato dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle 10 alle 19. Varie le associazioni del territorio che hanno aderito quest’anno alla manifestazione promossa da “MilleManiinSIemeVola“ e “Movimento Rangers“, arricchendo il programma non solo con un proprio mercatino solidale ma anche con iniziative collaterali: Aias, Aido, Cittadinanzattiva, Emergency, Fattoria sociale, Gillo, I miei tempi, Nonno Luciano, Peter Pan, Retake, Volontariato Vincenziano. Collaboreranno inoltre con uno “scambio“ di presepi la Pro loco di Spoleto

A. Busetti e la scuola dell’infanzia di Protte. Il tutto con un fine solidale, per rendere "tale" il Natale anche per chi è in difficoltà, con un gesto concreto di solidarietà. Oltre agli stand delle associazioni, ogni giorno ci saranno dunque esibizioni, laboratori, la possibilità di degustare dolci della tradizione, vin brulè e non solo. In tutti e due i fine settimana, inoltre, sarà allestita la mostra interattiva dell’Aido.