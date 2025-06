Torna il Festival Villa Solomei. L’anteprima è a ritmo di musica

Una giornata speciale a Solomeo dove oggi, in occasione della Festa Europea della Musica, va in scena l’anteprima del Festival Villa Solomei, rassegna di musica classica e contemporanea che il prossimo week-end celebrerà l’Africa tra suoni, danza e cultura.

Si comincia alle 11 con la conferenza “Ascoltare l’Africa: musiche, strumenti e repertori dalla culla dell’umanità” di Silvia Paparelli, pianista e musicologa che proporrà un breve itinerario, arricchito da ascolti, che si configura come una vera e propria “apertura di sipario” sulla rassegna, che ospiterà solisti ed ensemble, musicisti e danzatori, provenienti dal continente africano. Alle 17 al Teatro Cucinelli debutta “Il resto del mondo è un mistero”, opera in musica in un prologo, 8 scene e finale, su libretto di Alfonso Ottobre e musica di Piero Caraba per una produzione della Fondazione Cucinelli (che organizza il Festival) e della Scuola di musica Mousiké Solomeo con la direzione di Fabio Ciofini, in collaborazione con il Conservatorio Morlacchi di Perugia e con la regia di Graziano Sirci. Protagonisti sono Vittoria Paci, Linda Scarponi, Luca Grosso, Amedeo Testerini, i Cori di voci bianche e i cori giovanili di Mousiké (diretti da Klara Lužnik) e del Conservatorio (diretti da Marta Alunni Pini), con i solisti dell’Orchestra da Camera di Perugia, coreografia e danza di Arianna De Angelis Marocco e Sara Libori. Uno spettacolo che punta sui giovani e giovanissimi artisti nell’ottica di valorizzare le nuove generazioni. La giornata si chiude alle 19 nella Chiesa di San Bartolomeo con il concerto “In tempore organi” con l’organista polacco Przemyslaw Kapitula.

Dopo questa anteprima, il Festival Villa Solomei torna da venerdì 27 giugno a martedì primo luglio, con concerti, conferenze ed eventi nei luoghi più suggestivi del borgo, tutti dedicati alla cultura e alla musica africana. Il cartellone propone grandi nomi come Made Kuti, Mamadou Diabaté, Kasiva Mutua e il danzatore keniano Fernando Anung’a, l’attore Maurizio Lombardi che sabato 28 porterà in scena all’Anfiteatro il suo spettacolo “L’uomo rondine” con il chitarrista Giuseppe Scarpato, la Filarmonica di Solomeo che incontra la cultura africana in un connubio di suoni etnici o l’esecuzione della II Sinfonia “Lobgesang” di Mendelssohn con una lettura filologica, attraverso l’uso di strumenti d’epoca, e una partecipazione di 150 artisti, 100 coristi e 50 orchestrali.

Sofia Coletti