Torna il festival “Ciclopica. Giganti In Collina“ Incontri e performance tra letteratura, arte e filosofia

Torna “Ciclopica. Giganti In Collina“: il festival di letteratura, arte e filosofia ripopola la collina di Amelia con un ricco cartellone che da oggi a domenica, mette in scena incontri, performance, installazioni, percorsi tematici e degustazioni. Inoltre, per la prima volta, quest’anno ci sarà anche uno spin-off domenica 18 giugno, con la giornata “Ciclopica. Giganti In Campagna“.

Oltre venti ospiti animano questa edizione 2023 a partire dallo scrittore Ermanno Cavazzoni che stasera alle 21.15 nel Chiostro Sant’Agostino propone un reading letterario su “La metamorfosi finale - Dopo essere morti in cosa ci trasformiamo?“, seguito alle 23.15 nei Giardini d’Inverno da “Animato Concerto“, un performance con le animazioni dell’illustratrice Giada Fuccelli e la musica di Andrea Rellini al violoncello. Domani alle 18.15 in piazza Lojali c’è l’incontro “Reincarnare il mondo - Per un nuovo racconto della Natura“ con l’antropologa Stefania Consigliere e i filosofi Tommaso Tuppini e Davide Assael, alle 21.15 nella Sala dello Zodiaco riflettori sulla settima arte con “Il cinema è un dispositivo metamorfico“, incontro tra verità, fiction e narrazione con la regista, sceneggiatrice e attrice Michela Andreozzi e i filosofi Massimo Donà e Davide Grossi mentre alle 23.15 al Chiostro Boccarini, reading notturno “Di pietre, animali e altri fitogeni“ con l’attore Giordano Agrusta. E ancora per domenica c’è da ricordare, tra i molti, l’incontro della 18.30 al Chiostro Sant’Agostino su “Città, mito, natura - Joyce e Eliot cent’anni dopo“ con gli anglisti Enrico Terrinoni e Carmen Gallo e il giornalista Antonio Gnoli. Ci sono anche le visite guidate al Museo Archeologico, “Ameria. Le pietre raccontano“, laboratori per bambini e ragazzi e le mostre con l’installazione “Carte da lettere per l’infra e il durante“ di Giuseppe Saglio e le illustrazioni di Giada Fuccelli.