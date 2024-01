Torna “Fate“, la rassegna di teatro per bambini e famiglie

Un ricco cartellone di spettacoli di teatro d’attore e di figura, ispirati a favole classiche e moderne per immergersi in un mondo di avventure, fantasie e insegnamenti tramite la magia del palcoscenico. Ecco la rassegna “Fate“ con quattro appuntamenti per bambini e famiglia, che Micro Teatro Terra Marique propone in collaborazione con il Teatro Bonucci di Colombella/Perugia e il Teatro La Piazzetta di Magione. “Il Libro Magico” è il primo appuntamento, in scena domenica alle 17.30 al Teatro Bonucci di Colombella, scritto e interpretato da Carmine Barbato e Simone Fabiani: è la storia di due fratellini che, dopo aver rotto tablet e playstation, scoprono un vecchio libro di favole che li trasporta in un mondo magico, dove incontrano un cantastorie un po’ confuso. Il secondo appuntamento, il 28 gennaio sempre alle 17.30 a l Teatro Bonucci è “A Capofitto“, liberamente ispirato alle storie di Alice Cascherina di Gianni Rodari, scritto e interpretato da Stefania Umana e Silvia Grande, con le musiche originali di Nicola Maraja: due anziane signore cuciono insieme una coperta per il nipotino che sta per nascere. Nel tempo dell’attesa si ritrovano a vivere le avventure che augurano al nipotino.

E ancora, si prosegue il 3 marzo con “Ritorno ad Itaca” al Teatro la Piazzetta di Magione: uno spettacolo liberamente ispirato all’Odissea, di e con Lina della Rocca e Antonella De Francesco, con le figure animate di Gemma Marotta, sulla tracce di Odisseo in un suggestivo intreccio di musiche, racconti animati e giochi di ombre proiettate. Nella seconda parte c’è il coinvolgimento diretto dei bambini spettatori, chiamati a reinterpretare alcune storie. Finale il 24 marzo di nuovo al Teatro Bonucci di Colombella con “Il fatto con gli stivali“, una produzione del Tieffeu scritta e interpretata da Giancarlo Vulpes, con le figure animate di Ada Mirabassi. Una divertente rivisitazione della famosa fiaba di Perrault.

Biglietto unico a 6 euro, ridotto 4 con la MTTM Card, info e prenotazioni al 3761636555 e alla mail: [email protected]