Torna ad Agosto "Experimenta" a San Giustino: Jazz, Arte e Bellezza

Arte e musica, architettura e suoni, colori e bellezza. Torna ad agosto "Experimenta" (direttore artistico Marco Sarti), la manifestazione dedicata al jazz ideata e organizzata dal comune di San Giustino insieme al Gal Alta Umbria e che si svolge negli spazi di villa Magherini Graziani. Giunta alla sua ottava edizione in questo anno si uniscono più arti per creare un mix che possa attirare e interessare il visitatore. "La caratteristica è quella di ascoltare musicisti al top per dar vita a concerti di musica jazz di alta qualità: caratteristiche che incontriamo in tutte le serate di Experimenta, una manifestazione che promuove il territorio", ha detto l’assessore Milena Crispoltoni Ganganelli. Tra gli appuntamenti collaterali, la mostra fotografica di Andrea Vezzini che sarà inaugurata il 9 agosto in occasione del primo evento. Un partner di primo piano è stato il Gal Alta Umbria, nell’ottica di valorizzare i territori e le bellezze: "Un altro valore aggiunto è il connubio con Villa Graziani, un mix unico fra musica, architettura e splendidi paesaggi", ha commentato Mirco Rinaldi presidente Gal. Il direttore artistico Marco Sarti ha sottolineato "le proposte e le produzioni particolari che cerchiamo anche nelle fucine dei nuovi talenti in tutto il centro Italia". Primo appuntamento il 9 agosto alle 21 con Daniele di Bonaventura "L’harmonium dei poveri"; si passa poi al 16 agosto, sempre alle 21 con Riccardo Catria Quartet Mantra’s Dance, altro appuntamento fissato per il 23 agosto alle 21 con Heidi Li trio "Flavors of Italy", per finire il 30 agosto alle 21,30 con Matteo Addabbo "L’asino che vola".