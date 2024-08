Torgiano brinda all’arte d’estate . Festa con Calici di stelle e Vinarelli

L’estate culturale umbra si illumina con la magnifica, doppia offerta di Torgiano: la notte dei “Calici di Stelle“ che quest’anno cambia data e viene anticipata a mercoledì 7 agosto e i “Vinarelli“ che festeggiano l’edizione numero 41 con un cartellone inebriante tra arte e & vino fino al 18 agosto. "Proponiamo due iniziative che ad agosto fanno vivere Torgiano, in un’azione sociale, turistica, culturale" ha detto nella presentazione di ieri a Palazzo Donini, il sindaco Eridano Liberti. Forte il sostegno della presidente della Regione Donatella Tesei. "Credo nella forza dei territori – ha detto – e nella promozione integrata con la filiera enogastronomica sempre più preziosa per il turismo".

Si comincia con “Calici di stelle“ e con la novità del cambio data. "Ci spostiamo dal 10 al 7 agosto – ha spiegato Avelio Burini, presidente Strada dei Vini del Cantico – per la richiesta da parte del Mtv Umbria e Città del Vino di spalmare l’evento". Immutato però il format con la tradizionale serata dedicata alla degustazione dei migliori vini Doc e Docg delle cantine socie della Strada, abbinata ad assaggi di piatti tipici del territorio proposti da ristoranti, Proloco e aziende dei 13 Comuni aderenti all’iniziativa. Nelle vie del centro storico di Torgiano, dalle 20.30, sarà così possibile degustare vini provenienti da 33 cantine e scegliere tra 33 stand (record per i punti di degustazione) di piatti tipici, inclusi menù Gluten Free, sushi e pizza. Il tutto con musica dal vivo, mostre al Museo del Vino, un inedito concorso fotografico e spettacolo pirotecnico finale. Ticket in vendita da lunedì con l’obiettivo di superare i 2mila dell’anno scorso, l’8 agosto festa con “Bacchus in Jazz: vini e sapori sotto le stelle”.

Spazio poi ai “Vinarelli”: come sempre la serata clou sarà quella di lunedì 12 quando, ha raccontato il presidente della Pro Loco Fabrizio Burini "un centinaio di pittori si raduneranno a Torgiano, intorno a una tavolata imbandita, in un tripudio di pennelli e colori rigorosamente diluiti con il vino". Nascono così i Vinarelli, preziosi dipinti che "sono un segno identitario del territorio. Il livello della manifestazione si è alzato molto, festa e goliardia si uniscono ad arte e cultura”. Il cartellone propone anche una ventina di mostre e un premio alla Compagnia teatrale di Torgiano. Con l’occasione è stato svelato il nuovo manifesto e le etichette dei vini illustrati dal pittore Mario Madiai, al quale sarà dedicata la personale “In viaggio con Pinocchio”.

Sofia Coletti