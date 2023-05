Topino, Sos-sicurezza Melasecche alza la voce "Ritardi inammissibili"

Per fronteggiare il pesante ritardo che da oltre 15 anni sta frenando la realizzazione delle ’vasche di espansione’ necessarie per la messa in sicurezza del fiume Topino da un eventuale rischio idrogeologico (sulla scorta di quanto accaduto in questi giorni in Emilia Romagna) ora scende in campo la Regione. "E’ inammissibile che nonostante il finanziamento iniziale di circa 30 milioni, questa importante opera da realizzare nei territori del Comune di Foligno e di Spello sia ancora ferma al palo. Ritardi ingiustificabili – dice l’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche – e che in tempi brevissimi vogliamo azzerare, completando la rivisitazione del progetto, atto necessario perchè arrivi il via libera, da parte della Regione,alla ultimazione del progetto esecutivo. Frasi che Melasecche pronuncia con un pizzico di rabbia, convinto che il territorio a rischio non deve essere dimenticato ma salvaguardato. "Nell’eventualità di eccezionali precipitazioni piovese – ha continuato Melasecche –, visto anche quanto già accaduto di recente nelle Marche e in questi ultimi giorni, con grande violenza, in Emilia, non abbiamo più scusanti per dare una svolta immediata e necessaria. L’obiettivo è arrivare come Regione il prima possibile a varare tutti gli atti per dare il via al progetto esecutivo e con esso alla gara di appalto per la posa della prima pietra di queste importanti opere. Detto questo, e ribadendo che la vicenda della mancata realizzazione delle vasche di espansione rappresenta una situazione inammissibile, in prima persona ho assunto la responsabilità di definire già dalla prossima settimana un crono programma di incontri con i soggetti interessati, nel tentativo di recuperare i tempi e portare a conclusione tutte le concessioni e le documentazioni necessarie per realizzare il progetto esecutivo". Autorizzazioni ma non solo perché per la realizzazione delle vasche i 30 milioni finanziati, causa la lievitazione dei costi, potrebbero non bastare. "Osservazione corretta ma – continua l’assessore – posso confermare che in queste ultime ore ho avuto garanzie da parte del Governo. Proprio ieri l’altro ho dialogato con il Ministro della Protezione Civile Sebastiano Musumeci, il quale – ha ribadito Melasecche – non solo mi ha assicurato la ulteriore disponibilità economica, circa ulteriori 20 milioni di euro, ma anche l’intenzione di fare presto, perché quanto sta accadendo in Emilia Romagna può accadere in ogni momento in ogni realtà della nostra penisola. Assicurazioni del Ministro che mi danno il coraggio per portare avanti l’impegno che, ripeto, ho assunto in prima persona nel tentativo che queste opere necessarie per la messa in sicurezza del vasto territorio attraversato dal fiume Topino e dagli altri fiumi del territorio, arrivino quanto prima"

Carlo Luccioni