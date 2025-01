Toniaccini commissario

PERUGIA – Primo incontro del partito Noi Moderati a Deruta dopo le elezioni regionali alla presenza del responsabile organizzativo Alessandro Colucci. E’ stata l’occasione per annunciare la nomina da parte del presidente Maurizio Lupi del nuovo Commissario regionale Michele Toniaccini (che sostituisce Luca Briziarelli) e quella del commissario uscente Gianni Dionigi a componente del Dipartimento nazionale Giustizia. "Auguri di buon lavoro a Toniaccini per il suo nuovo incarico nel partito di Noi Moderati – ha detto il presidente Lupi - La sua esperienza e il suo impegno, già dimostrati come sindaco di Deruta e presidente regionale dell’Anci saranno fondamentali per rafforzare il nostro progetto sul territorio". "Ho assunto questo incarico – ha detto Toniaccini – con la convinzione di poter dare un contributo concreto per promuovere i valori moderati e popolari, per riportare la politica al suo ruolo centrale, affinché diventi di nuovo credibile e vicina alla gente, in particolare ai giovani, che oggi più che mai chiedono risposte concrete". All’incontro hanno partecipato anche i due coordinatori provinciali, il Commissario di Perugia Renzo Baldoni e quello di Terni Francesco Meloni Cecconi.