Tommaso Campagni eletto segretario comunale di Forza Italia

CITTÀ DI CASTELLO – Il congresso comunale di Forza Italia che si è tenuto lunedì sera a Città di Castello ha sancito per acclamazione la nomina di Tommaso Campagni come segretario comunale. Nel corso dell’appuntamento il segretario regionale Andrea Romizi ha aperto i lavori sottolineando "l’importanza di questa stagione di congressi comunali che porterà Forza Italia ad essere più presente nei territori, un’opera di radicalizzazione per ampliare la base elettorale". Tra i presenti la segretaria provinciale Fiammetta Modena e l’onorevole Catia Polidori che ha evidenziato "il buon lavoro svolto dal coordinamento comunale" e ha focalizzato l’attenzione sui valori cardine di Forza Italia. Eletti nella segreteria comunale: la vice Caterina Domenichini, Piergiovanni Ruscitto, r Federico Agostinelli; membri Davide Pazzaglia, Gabriele Crocioni, Maria Vittoria Zaganelli, Edoardo Aquilani, Giovanna Bacchi, Lorenzo Paoloni, Marcello Rigucci, Enzo Cesari, Andrea Landi, Simona Giombini, Lorella Cavallotto, Giovanni Giorgi, Pasquale Paesano.