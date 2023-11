Todi si illumina con Enel nel segno della Smart City

Comune di Todi ed Enel ancora insieme per i prossimi 16 anni nel solco dell’innovazione, della sostenibilità e anche del risparmio energetico. E non solo per quanto riguarda l’illuminazione pubblica e semaforica ma anche per la gestione degli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali e la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle stesse strutture. Quella che è stata presentata a Perugia è una vera e propria smart city.

A gestire i servizi sarà Enel X, la società del Gruppo che si occupa di illuminazione pubblica e artistica, efficienza energetica e mobilità sostenibile, con l’obiettivo di favorire la transizione energetica a partire da luoghi di pregio artistico e architettonico come Todi. L’elettrificazione dei consumi, lo sviluppo delle rinnovabili e la conseguente riduzione dei costi e delle emissioni di CO2 sono le priorità. Il progetto prevede che entro 18 mesi siano adeguati tutti gli impianti con tecnologie di ultima generazione, per garantire un miglioramento dei servizi, un abbattimento dei costi elettrici ed energetici e una gestioneintegrata, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica e gli aspetti legati all’approvvigionamento sostenibile dell’energia elettrica saranno sottoposti ad ammodernamento 3.926 lampade pubbliche, mentre saranno interessati dalle operazioni di riqualificazione anche 206 quadri elettrici e 5.500 metri di linee di pubblica illuminazione. Nel contesto dell’incentivazione delle rinnovabili, Enel X installerà 10 impianti fotovoltaici e 3 solari termici, oltre a realizzare un edificio a consumo energetico quasi nullo sul parco immobili del comune. Dopo gli interventi di illuminazione artistica degli scorsi anni in Piazza del Popolo e in alcune zone del centro, saranno effettuate analoghe operazioni per la valorizzazione architettonica delle mura da Porta Fratta a Porta Romana, attraverso l’utilizzo intelligente della luce. Da implementare anche i sistemi di videosorveglianza e analisi sul territorio, oltre alle attività di riqualificazione ed efficientamento previste su 20 edifici.

"Per noi è motivo di grande orgoglio presentare questo progetto – ha detto il sindaco di Todi Antonino Ruggiano – con Enel, infatti, stiamo costruendo una smart city ma anche una visione di insieme che è di continuare ad essere la città più sostenibile del mondo, come Todi è stata definita ormai più di 30 anni fa. Il nostro territorio comunale è il quinto più grande dell’Umbria, 227 km quadrati di estensione, con illuminazione pubblica diffusa e numerosi edifici pubblici che saranno efficientati con una grande riduzione dei consumi".

