Todi, i pazienti-pendolari: "Ma l’ospedale migliora"

TODI – Molti cittadini lamentano lo stato in cui versa l’ospedale della Media Valle del Tevere, dove riuscire ad avere una prenotazione per un esame diagnostico diventa ormai missione impossibile e persino il bar interno chiuderà nel week end. Molti sono costretti a ricorrere agli ospedali di Orvieto, Branca o altro, i più preferiscono le strutture private, più vicine, e postano foto di un ospedale praticamente vuoto, ma il sindaco garantisce che l’integrazione tra gli ospedali di Pantalla e Perugia è realtà. "La modifica della legge regionale 11/2015 in materia di sanità che sancisce l’inserimento dell’ospedale nell’Azienda Ospedaliera di Perugia – dice – Ruggiano – è un risultato importantissimo, quello per il quale si è lavorato in questi anni e che è stato finalmente ottenuto".

Il primo cittadino si riferisce al passaggio in Prima commissione dell’integrazione dei servizi sanitari, con Pantalla punto di riferimento per le patologie di interesse medico e chirurgico a minore attività assistenziale e le prestazioni di alta specializzazione a Perugia. "Si tratta di un obiettivo individuato già nel 2016, quando a governare la Regione era il centrosinistra – continua Ruggiano – ed illustrato in occasione delle cerimonie per i primi cinque anni di attività del nuovo presidio comprensoriale: già allora le parole d’ordine furono quelle di integrazione con l’Azienda Ospedaliera per migliorare le prestazioni e innalzare lo standard delle strutture. Questa sfida è ora realtà e la sua attuazione non è lasciata a direttive organizzative interne ma incardinata nell’ordinamento normativo regionale".

S.F.