"Todi Festival fiore all’occhiello dell’intera città"

TODI – Il sipario è pronto per essere alzato. È stato presentato alla città nella Sala Vetrata dei Portici Comunali a Todi, il programma completo della XXXVII edizione di Todi Festival che si terrà dal 26 agosto al 3 settembre. Si tratta, è stato sottolineato, di uno dei principali appuntamenti culturali in Umbria e in Italia. A presentarlo, insieme al sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, c’erano l’assessore comunale alla cultura, Alessia Marta, il direttore artistico di Todi Festival, Eugenio Guarducci e il direttore generale di Todi Festival, Daniela De Paolis.

"Mai come quest’anno – ha spiegato il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano – il Festival arriva a sugellare un’estate straordinaria dal punto di vista dell’offerta culturale cittadina. Sono certo che, come da tradizione, la kermesse ne rappresenterà la vetta in termini di varietà e qualità della proposta. Le premesse per vivere nove giornate ricche di stimoli, di ospiti, di appassionati e di turisti ci sono tutte. Todi Festival, alla soglia dei suoi primi quarant’anni, può ancora sprigionare energie utili alla promozione di Todi sul panorama italiano e internazionale". "Dico sempre ai miei collaboratori – ha aggiunto il direttore artistico Eugenio Guarducci – che lavorare a Todi, lavorare con e per Todi non deve essere mai considerato come qualcosa di scontato o di banale. Essere qui con il Todi Festival è un privilegio perché viviamo in un microcosmo così suggestivo e stimolante che lascerà a ognuno di noi un’importante traccia nel nostro DNA di operatori culturali".

Una ricca serie di appuntamenti attende il pubblico al Teatro Comunale. Ad aprire il Festival, sabato 26 agosto, alle ore 21, il debutto nazionale di ’Vita meravigliosa’ – in omaggio a Patrizia Cavalli – di e con Iaia Forte accompagnata dalla musica live di Diana Tejera.