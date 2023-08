Todi Festival è... “Off“ Madame in concerto

Dopo i fortunati debutti del week-end il Todi Festival apre la seconda settimana con l’avvio di “Todi Off“, la seguitissima rassegna di teatro e danza contemporanei orientata alla formazione di pubblico e artisti per un loro avvicinamento al teatro di ricerca. Arrivata alla settima edizione, curata dal Teatro di Sacco, diretto da Roberto Biselli con il supporto organizzativo di Biancamaria Cola, “Todi Off“ si articolerà in cinque giornate con altrettanti spettacoli - tra cui due debutti assoluti e un’anteprima nazionale - e altrettanti incontri di formazione per gli spettatori.

Con il sottotitolo di “Ultimi fuochi“, la rassegna si apre oggi alle 19 al Teatro Nido dell’Aquila con il debutto nazionale di “Illiberis. Fiaba per un padre mai nato“ con Alessandro Sesti, Debora Contini, Filippo Ciccioli, regia di Francesco Bianchi.

Domani in anteprima nazionale si vedrà la danza di “Mohàbbat (Sull’Iran)“, quindi due spettacoli di prosa in esclusiva regionale: giovedì “L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo“ con Simone Luglio e Giovanni Santangelo, venerdì “Giacomo. Un intervento di arte drammatica in ambito politico“ di Eliana Cotugno (anche in scena) e Gianpiero Borgia. Todi Off si chiude sabato con il debutto nazionale di “Hotel Borges“ spettacolo di Giorgia Cerruti con Davide Ciglio.

E ancora, gli Incontri con l’Autore proseguono oggi con Valentina Parasecolo che, alle 18 alla Sala del Consiglio, presenta il suo primo romanzo Cronache private, in dialogo con Luca Sommi. Al via anche la masterclass “Delitto e castigo“, condotta dal regista e drammaturgo Matteo Tarasco.

E domani alle 21 grande attesa per il concerto in piazza del Popolo di Madame con il suo primo live in Umbria (organizzato con Moon in June) tra i grandi successi e le nuove cazoni tratte dall’album “L’Amore“.