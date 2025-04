Todi celebra l’arte contemporanea di Ian Davenport. Una grande mostra e il manifesto del Festival 2025

Todi conferma la sua vocazione a promotrice dell’arte contemporanea, grazie al rapporto di collaborazione tra il Comune, il Todi Festival e la Fondazione Progetti Beverly Pepper. E così dopo Arnaldo Pomodoro, Fabrizio Plessi, Mark di Suvero, nel 2025 la città è pronta ad accoglierà Ian Davenport (nella foto), uno dei più rilevanti autori britannici, nato a Sidcup, nel 1966, già appartenente al gruppo Young British Artist e autore del manifesto per la 39° edizione del Todi Festival alla cui guida torna Silvano Spada, storico ideatore e direttore. Per l’occasione Ian Davenport ha preparato una serie di iniziative di grande interesse.

La prima è la sua personale, “Holding Center“ curata da Marco Tonelli, dalla 31 agosto al 5 ottobre alla Sala delle Pietre, dove presenterà alcune sue celebri pitture-installazioni, a metà tra bidimensionalità e scultura (Painting with floors), affiancate da lavori su carta (Splats) caratterizzati da spruzzi colanti di colore. Inoltre una sua video-installazione animerà il Palazzo del Capitano in Piazza del Popolo, durante il Festival (30 agosto - 7 settembre). "Per me – dice l’artista : l’Italia è sempre stata la patria della brillantezza artistica e i pittori del Rinascimento italiano hanno avuto un’influenza enorme sul mio lavoro".

"Davenport – dice il sindaco Antonino Ruggiano – regala al Festival un manifesto ricco di luci e di colori, anticipando la cifra di una special edition con la quale la città ritrova Silvano Spada e consolida la collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper". Il manifesto, aggiunge Spada, "consente di proseguire nella mia attenzione per l’arte contemporanea. E con tenerezza mi fa piacere ricordare che, nell’ormai lontano 1987, Beverly Pepper fu la mia primissima fan e riferimento mondan/culturale dei miei incontri privati o di rappresentanza nella socialità della Todi di allora e, all’epoca a me sconosciuta".