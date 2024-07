Todi celebra i vini doc del territorio

TODI - Sabato 10 agosto 2024 la città celebrerà i vini doc del territorio con l’iniziativa "I firmamenti del vino, dell’arte contemporanea e delle stelle" che proporrà un articolato programma di percorsi di degustazione e ascolto tra enologia, enogastronomia, arte contemporanea, natura e astronomia. L’evento, giunto alla terza edizione, promosso dal Comune in collaborazione con l’Associazione Todi Terra di Vini, si inserisce nell’ambito dell’edizione nazionale di "Calici di Stelle" 2024, il tradizionale appuntamento enologico curato dal Movimento Turismo del Vino con il sostegno dell’Associazione Nazionale Città del Vino. Per l’occasione, sarà presente a Todi il giovane chef stellato Giulio Gigli, creatore e fondatore del progetto di ristorazione UNE, con sede a Capodacqua di Foligno, che si prefigge di custodire la tradizione gastronomica più autentica dell’Umbria. Un’idea di cucina come atto culturale, di cui lo chef darà prova a Todi, e che si basa su tre pilastri: la sostenibilità, l’attenzione alla stagionalità degli ingredienti e la cura delle relazioni.

L’evento metterà al centro dell’attenzione la produzione vinicola del territorio, che si segnala - grazie ai suoi circa 400 ettari di vigneti, una ventina di aziende viti- vinicole e oltre 1,5 milioni di bottiglie commercializzate - come una delle realtà enoturistiche più significative dell’Umbria, annoverando diverse tipologie di vini che si fregiano della DOC Todi, nata nel 2010, tra cui il Todi Bianco, il Todi Rosso, il Grechetto e il Sangiovese. Allo stesso tempo, l’articolato programma della giornata, proponendo anche itinerari culturali e naturalistici alla scoperta del patrimonio architettonico, storico, artistico e ambientale del territorio, celebrerà la recente candidatura del comune di Todi a "Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026".

s.f.