Titolo a luca bugnoli

Si è svolto il terzo Torneo di Balestra Manesca dell’anno, valido per il Palio delle quattro Porte. La classifica ha visto primeggiare Luca Bugnoli di Porta Santa Maria. Il Torneo se lo è aggiudicato Porta San Giacomo. Il prossimo appuntamento sarà domenica 8 ottobre per il Torneo dedicato a Porta San Florido. La manifestazione si svolgerà sempre in Piazza Gabriotti.