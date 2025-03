Tirreno-Adriatico, l’arrivo di tappa. La pioggia non ferma l’entusiasmo degli appassionati del ciclismo

Colfiorito e l’intera Valle del Menotre hanno vissuto una giornata che per anni rimarrà scolpita nella memoria dei cittadini e dei tanti appassionati delle due ruote. Nonostante la pioggia insistente, l’arrivo della terza tappa Follonica–Colfiorito della 60esima edizione della corsa internazionale Tirreno – Adriatico ha scatenato l’entusiasmo. A trionfare s sotto lo striscione del traguardo ancora due italiani: Andrea Vendrame, vincitore della tappa, e Filippo Ganna che continua a indossare la maglia azzurra di leader della classifica generale. Un appuntamento quello di Colfiorito durante il quale sono emerse anche indiscrezioni sul futuro. A conferma del legame tra la Rcs e le istituzioni regionali, nel 2026 l’Umbria potrebbe ospitare due tappe del Giro d’Italia. Una delle due frazioni dovrebbe interessare Città di Castello e l’altra il territorio del Lago Trasimeno. Se le voci dovessero trovare riscontro nella realtà, il grande ciclismo internazionale,(che il prossimo 18 maggio vedrà Gubbio sede di partenza della tappa che dalla città dei Ceri si concluderà a Siena città del Palio) transiterà ancora sulle strade umbre, evento che continuerà a dare visibilità all’intero territorio regionale. Per tornare alla tappa di ieri, rovinata solo in parte dalla pioggia, ha rappresentato comunque una festa per l’intera Valle del Menotre che grazie alla lunga diretta televisiva ha potuto far conoscere i tanti scorci paesaggistici: l’Altopiano di Cofliorito, il Parco e la Palude, luoghi che catturano l’interesse delle migliaia di turisti che arrivano a Colfiorito grazie alla popolarità dei tanti caseifici. "Colfiorito e le sue montagne hanno bisogno di questi eventi di livello. Questo appuntamento ciclistico – commenta Dario Cellini, titolare dei bar Barchetta – è un evento di grosso spessore che oltre dare visibilità al nostro territorio è necessario per dare una boccata di ossigeno all’economia locale e valorizzare la nostra Palude, che meriterebbe più attenzione". "Ben vengano appuntamenti di questa caratura – gli fa eco Filippo Mancini Capuccini, titolare di un ristorante e strutture ricettive – che sono gli ingredienti idonei per avere un ritorno turistico di massa, per consentire alla nostra montagna un salto di qualità, per tutte le attività commerciali e per dare ancora più lustro ad un territorio mozzafiato". La Tirreno –Adriatico oggi sarà di scena nella Valnerina. Norcia, infatti, sarà sede di partenza della corsa dei Due Mari che dalla città di San Benedtto arriverà in Abruzzo, sede di arrivo della quarta tappa.

Carlo Luccioni