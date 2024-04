Tir si incastra tra due muri e blocca il traffico sulla Flaminia tra Terni e Narni e l’accesso all’ospedale

Narni (Terni), 26 aorile 2024 – Traffico bloccato sulla SS3 Flaminia nel comune di Narni per un autoarticolato che era rimasto incastrato. Il mezzo, condotto da un autista di nazionalità polacca, durante una manovra era rimasto bloccato trasversalmente tra muri che delimitano la strada nella tratto compreso tra la Porta Romana e via dei Cappuccini bloccando in questo modo, oltre l'accesso da Terni verso la città di Narni, anche il principale accesso all'ospedale Narnese.

La squadra intervenuta con un'autogru e ha imbracato il semirimorchio del mezzo con una fascia e dopo averlo sollevato, con una serie di manovre è riuscita a disincastrare il mezzo e a rimetterlo in asse sulla strada. La viabilità è rimasta bloccata dalle ore 12 alle 14 circa. Sul posto la Polizia Locale del comune di Narni per le operazioni di viabilità.