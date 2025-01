Tir danneggia la galleria

PERUGIA – Il solito scenario. Basta un piccolo incidente nella zona delle gallerie lungo il raccordo per paralizzare Perugia. Sono stati pesabti i disagi alla viabilità ieri mattina, con veicoli in coda per alcuni chilometri, sul raccordo Perugia-A1 in direzione Firenze, a causa di un incidente all’interno della galleria Prepo, in seguito al quale nessuno è rimasto ferito. Secondo quanto si è appreso e comunicaro dall’Anas, una bisarca ha danneggiato i pannelli laterali tranciando anche alcuni cavi elettrici all’interno del tunnel che sono finiti su due autovetture in transito. Il traffico è stato temporaneamente interrotto nel tratto interessato, con uscita obbligatoria a Prepo e rientro a San Faustino. Inevitabili le code e i disagi, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone. Sul posto il personale Anas e la polizia stradale.