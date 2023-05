“Time Kills” al Caporali Tre artiste in scena tra danza e musica

E sempre per la stagione di Tounée, questa sera alle 21 il di Panicale ospita un originale appuntamento: “Time Kills“, performance-concerto di Biancosangue, Skalli Bortolotti e Luisa Pisetta: tre artiste con background molto diversi che da alcuni anni collaborano a una ricerca performativa e sonora sui temi del cerchio e dello scorrere ciclico del tempo. Le tre artiste lavorano alla creazione di un mondo immaginario arcaico e sciamanico, dove i loro ruoli si mischiano e si confondono in un ciclo vitale ripetitivo, ogni volta uguale e diverso, che le unisce in un live danzato di grande potenza.

Nello specifico, Biancosangue è danzatrice e artista visiva, Skalli Bortolotti e Luisa Pisetta, sono due musicisteperformer e nello show uniscono movimento e suoni. Si parte da un riscaldamento per arrivare a un progressivo aumento dell’attività fisica e i partecipanti potranno esplorare i temi proposti in maniera individuale, a partire da diversi stimoli portati in sala con immagini, oggetti, un sintetizzatore e la trasmissione del vocabolario di movimento. Il progetto è nato all’interno dell’edizione 2022 del Festival effetto48, l’ingresso allo spettacolo è libero.