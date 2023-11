“Tilt – Christmas Tour 2023-2024“ sbarca al Lyrick. Le magie dei migliori artisti del circo contemporaneo

Assisi va in... “Tilt!“ con i migliori artisti al mondo del circo contemporaneo. Promette meraviglie il nuovo spettacolo della stagione “Tourné“, in scena al Teatro Lyrick dal 24 al 26 novembre (venerdì e sabato alle 21, domenica alle 17: è “Tilt – Christmas Tour 2023-2024“ (nella foto), lo show prodotto da Le Cirque Top Performers con un cast composto dai migliori artisti dal Cirque du Soleil e dalle superstar mondiali del Nouveau Cirque che ha già incantato più di 50mila spettatori con tre tournée che hanno fatto tappa in sedici città italiane, calcando i palcoscenici più prestigiosi w registrando infiniti sold out (biglietti in prevendita su www.tilticket.it).

“Tilt“ ha debuttato nel 2019 ed è la seconda produzione internazionale della compagnia Le Cirque Top Performers: ingaggiando solo ed esclusivamente i migliori artisti del mondo, riunisce nelle sue produzioni arti circensi, musica, teatro e danza ed è considerata dagli addetti ai lavori la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli. Liberamente ispirato al film “Ready Player One“ di Steven Spielberg, “Tilt“ è un viaggio fra realtà virtuale e mondo reale, con novanta minuti a ritmo incalzante, senza interruzioni, pieni di energia e spettacolarità dove ogni elemento artistico, coreografico, scenografico e musicale esalta le performance. "Uno spettacolo elettrizzante, imprevedibile, romantico e rock. Emozioni assicurate" promettono dalla compagnia. E Gianpiero Garelli, fondatore e guida di Le Cirque Top Performers spiega che "il cast internazionale è composto da ventinove artisti provenienti da Francia, Spagna, Italia e Ucraina. Per tre giorni sorprenderemo e incanteremo gli spettatori del Lyrick di Assisi con uno show imperdibile: un atto unico di un’ora e trenta minuti impossibile da dimenticare".