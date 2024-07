Tiferno Comics, ecco il manifesto di Vanna Vinci

CITTA’ DI CASTELLO - Tiferno Comics ha reso pubblico ieri il manifesto dell’edizione 2024, creato dall’artista Vanna Vinci, protagonista quest’anno della Mostra del Fumetto. Il manifesto è un omaggio alle bellezze tifernati, con quattro disegni che catturano il fascino della città e i suoi monumenti simbolo. La mostra inaugura il 20 settembre a palazzo Facchinetti. "Nel manifesto ci sono quattro straordinari disegni che catturano alcuni scorci della nostra amata città e in cui sono rappresentati il palazzo comunale di Piazza Gabriotti, il campanile cilindrico, la facciata di Palazzo Vitelli alla Cannoniera, sede della Pinacoteca Comunale e il palazzo del Podestà in piazza Matteotti", spiegano dall’associazioni Amici del Fumetto in una nota. La mostra di quest’anno è interamente dedicata a Vanna Vinci, una delle figure più influenti nel panorama del fumetto e dell’illustrazione, frutto di un’idea del giornalista Rai Riccardo Corbò. La sua arte, che spazia da opere premiate a collaborazioni con importanti case editrici, sarà esposta dunque dal 7 settembre al 20 ottobre a Palazzo Facchinetti dove i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nel mondo creativo di Vanna Vinci, esplorando una vasta selezione di opere che abbracciano l’intera sua carriera. Il manifesto dell’edizione 2024 rappresenta un tributo speciale a Città di Castello, con quattro disegni che raffigurano alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi della città, quelli che hanno suscitato in Vanna maggiore interesse durante la sua visita. "Siamo estremamente entusiasti di presentare il manifesto di quest’anno e di dedicare la mostra a Vanna Vinci", ha detto Giulio Pasqui, presidente dell’associazione Amici del Fumetto. "Le sue opere sono una testimonianza della sua straordinaria abilità artistica e della sua capacità di raccontare storie attraverso immagini".