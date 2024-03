Tiberina Sud, la strada che non c’è più

Ormai è di fatto impraticabile, altro che semplici buche. Il tratto di Tiberina Sud nella zona industriale tra San Martino in Campo e Balanzano, in particolare via delle Fascine, è diventato un incubo per tutti: auto, moto e pure bus, visto che lungo quella strada transita la linea urbana ’E’. Sulla strada, semplicemente, l’asfalto non c’è più: completamente devastato ai lati, con grossi sassi e pezzi di catrame che ’galleggiano’ pericolosamente. Pieno di voragini al centro della carreggiata, con buche secche, profonde anche 20 centimetri sulle quali sono già ’caduti’ pneumatici e ammortizzatori.

Un tratto di strada pericolosissimo e beffardo, che va dall’uscita di Montebello della E45 al sottopasso di San Martino in Campo. Beffardo perché a monte e a valle, la strada è stata riasfaltata e ora è bella liscia, mentre in quel trafficatissimo chilometro è ridotta a brandelli. E beffardo anche perché lungo la via continuano a spuntare cartelli: prima il Comune ha piazzato quello di ’strada dissestata’ con a fianco il limite di 30 chilometri orari, poi è comparso il segnale che indica lavori in corso, dei quali non c’è traccia.

Eppure quel tratto di Tiberina Sud non è certo un viottolo qualsiasi: a parte la linea urbana dei bus – "ma dentro al pullman sembra di stare in un frullatore", raccontano i passeggeri – la strada serve per raggiungere aziende come la Caltiber, una concessionaria d’auto, un centro medico e fisioterapico, un laboratorio di forno e pasticceria che è tra i principali di Perugia. Peraltro, la strada costeggia la E45 ed è una via di fuga in caso di intoppo sulla quattro corsie. Sarà mica il caso di metterci seriamente le mani?