“Ti racconto una storia“, Edoardo Leo al Morlacchi . Un reading tra letture semiserie e tragicomiche

Attore molto amato e popolarissimo al cinema con i suoi film di successo, Edoardo Leo (nella foto) arriva, attesissimo, al teatro Morlacchi nell’ambito della stagione di prosa perugina . E così domani alle 20.45 e giovedì alle 19.30 porta in scena, nella triplice veste di autore, regista e interprete, il suo spettacolo “Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche“, un reading nel quale rievoca e racconta suggestioni, ricordi, letture e pensieri raccolti dall’inizio della sua carriera ad oggi. Sono vent’anni di appunti, ritagli e risate trasformati in un coinvolgente show che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione. "Sono come i cantastorie di un tempo che andavano di città in città e ogni volta raccontavano una storia diversa", dice Leo alle prese con uno spettacolo che fa sorridere e riflettere portando sul palco spaccati di vita umana dove le parole si uniscono alla musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane in un lavoro trasversale che spazia tra autori classici come Italo Calvino, Gabriel García Marquez, Stefano Benni e Alessandro Baricco, testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo ma anche articoli di giornale, appunti, pensieri che permettono all’artista di tracciare un suo excursus personale. E quale storia racconterà?. "Non lo so neppure io – spiega – Ho un grande raccoglitore con dentro centinaia di storie e ogni volta decido cosa raccontare in base a cosa mi ispirano la gente, il posto, il teatro. Nello spettacolo unisco la mia passione per il teatro orale e tanta improvvisazione, c’è sempre da aspettarsi qualcosa di diverso". Le due repliche sono sold out.