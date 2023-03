Tessino, la passerella può attendere "L’inaugurazione era stata promessa ma non c’è mai stata, che succede?"

Il sindaco Sisti aveva ipotizzato di inaugurare la passerella sul Tessino già per Natale e invece anche a Pasqua i turisti che parcheggeranno in via del Tiro a segno dovranno passare per via delle Lettere per raggiungere le scale mobili della Ponzianina. A chiedere spiegazioni in merito a quella passerella ultimata da oltre 10 anni, ma mai inaugurata, sono i consiglieri di opposizione Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani e Profili. La passerella fu costruita per raggiungere a piedi le scale mobili di Via Ponzianina dal parcheggio di Via del Tiro a Segno, non è mai stata collaudata e resta a tutt’oggi inutilizzata. "Galeotta fu l’assenza della certificazione CE dell’acciaio usato, - scrivono i consiglieri di opposizione in una nota - un problema che si protrae irrisolto dal 2012, quando l’ufficio tecnico del Comune e il collaudatore, rilevando che i materiali utilizzati e le specifiche tecniche non erano conformi al progetto, effettuarono una segnalazione preventiva alla Procura". Il cantiere fu sequestrato per poi essere dissequestrato qualche anno dopo. Malgrado la restituzione al Comune, non è mai stato possibile collaudare la passerella, perché all’acciaio, seppur di ottima qualità, manca ancora proprio quella marcatura CE. "Da quando si è insediato, - continuano i consiglieri di opposizione - il sindaco, in più di un’occasione, ha annunciato in Consiglio comunale e nelle relative commissioni consiliari di avere affidato alla società Rina, specializzata in marcature CE, la certificazione dell’acciaio utilizzato nella costruzione della passerella, al fine di poterla collaudare. Ad ottobre 2022, Sisti affermò addirittura di poterla inaugurare già prima di Natale, poi il 20 febbraio scorso, ha annunciato di avere stipulato una convenzione con il CNR allo scopo di ottenere la famosa certificazione CE". Ora però, secondo i rappresentanti di opposizione, dalla data dell’insediamento della Giunta Sisti, agli atti non risulta alcun atto concretamente compiuto per la risoluzione della questione della passerella sul Tessino. A questo punto la minoranza, attraverso un’interpellanza, chiede al sindaco se l’acciaio ha ottenuto la marcatura CE e se quindi si può procedere con il collaudo.