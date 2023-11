Tesi innovative, Pegaso premia tre giovani che guardano avanti

PERUGIA Francesco Figliulo per una tesi che ha portato alla realizzazione di un micro-servizio di predizione medica ospitato all’interno di un’infrastruttura cloud; Chiara Castellani, vincitrice del secondo premio, ha approcciato la tematica delle azioni che è in grado di compiere un braccio robotico equipaggiato con una mano robotica; Fabrizio Meniconi ha ottenuto il terzo premio con un progetto di tesi che aveva come obiettivo la realizzazione di un algoritmo di linearizzazione di Pattern Formation applicato al modello SILBOT. Eccoli i tre neo dottori che si sono aggiudicati la quarta edizione dei premi di laurea “Pegaso 2000”, sui temi dell’ingegneria informatica e delle tecnologie digitali . La cerimonia a Palazzo Murena, alla presenza del pro rettore Fausto Elisei e dell’ad di Pegaso 2000, Franco Cicogna. Elisei: "Ringraziamo l’azienda Pegaso per il prezioso supporto nel valorizzare i risultati della formazione del nostro Ateneo".