Terrorizza e rapina le donne: arrestato

E’ un ventiseienne di origini romene, pluripregiudicato, tossicodipendente e senza fissa dimora, il responsabile di quattro rapine ad altrettante donne, di cui tre anziane rimaste ferite, messe a segno tra sabato e lunedì. La polizia lo ha individuato e arrestato per rapina aggravata e lesioni dopo l’ennesimo colpo, quando lunedì pomeriggio ha aggredito una signora di 87 anni che portava a spasso il cane per rubarle la borsa, nella zona di Città Giardino. La donna è stata costretta a rivolgersi in ospedale, dove le hanno riscontrato ferite guaribili in dieci giorni. Un passante nell’occasione ha inseguito il rapinatore, che in un primo momento è riuscito a dileguarsi. Gli agenti erano sulle tracce malvivente da sabato, quando aveva aggredito per rapina altre due anziane e una giovane donna, a cui aveva strappato la collanina. L’ultima vittima era riuscita a filmarlo.

La polizia, raccogliendo la testimonianza del passante, lo ha quindi identificato e rintracciato in casa di un amico, ignaro delle violenze commesse dall’ospite. Il ventisienne alle vittime aveva preso le borse, poi ritrovate abbandonate, prive del denaro e dei telefoni cellulari. Al momento del fermo, il rapinatore aveva ancora indosso gli abiti che erano stati descritti poco prima dalla vittima e dal testimone. Sequestrati dalla polizia, che ha perquisito l’abitazione, anche gli abiti usati dal malvivente nelle precedenti rapine.