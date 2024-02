Terremoto, ora è tutti contro tutti. Scambio di accuse tra Mierla e Pd

Scintille tra il Pd ed il vicesindaco Annalisa Mierla sul terremoto. Sullo sfondo la manifestazione dei Dem Pd a Sant’Orfeto, presenti il segretario umbertidese Filippo Corbucci e quello perugino Tommaso Bori, il consigliere Tiziano Riberti, il capogruppo Dem al Comune di Perugia Sarah Bistocchi, la candidata a sindaco Vittoria Ferdinandi, l’onorevole Giovanni Legnini (on line) commissario straordinario post sisma 2017.

La polemica è rovente, con il Pd che denuncia: "Popolazioni abbandonate, in balia della burocrazia e senza riferimenti". Ed ancora: "A quasi un anno dal sisma del 9 marzo, è necessario accelerare per la ricostruzione, impegnando la Giunta a essere chiara sui tempi con i cittadini". Ad aggravare la situazione "il ritardo con cui spesso arrivano i contributi di autonoma sistemazione (Cas)". Il Pd chiede al Governo "azioni e le misure per garantire una celere ricostruzione". "La Regione – si insiste - deve stanziare fondi propri per un contributo straordinario che faccia fronte alle difficoltà delle popolazioni. Servirà poi un provvedimento legislativo per la sospensione del pagamento di mutui e imposte nel periodo di transizione, fino all’erogazione di contributi per la ricostruzione". Dai Dem anche la richiesta dell’istituzione di un punto di ascolto per chi, colpito dal sisma, deve svolgere pratiche burocratiche".

La manifestazione è finita nel mirino della vicesindaco Annalisa Mierla che, come sempre, non le manda a dire. In un post sui social Mierla ironizza: "L’uscita della E45 – dice la delegata alla ricostruzione superstrada – è Pierantonio, 1 km a sinistra c’è Sant’Orfeto. Se volete vi mando posizione. Prima non vi abbiamo mai visto. Vergognatevi". Quanto alla burocrazia Mierla replica: "Se non sbaglio si dovrebbe collegare con voi il l’onorevole Legnini da remoto (!), già commissario per due anni a Norcia e oggi ad Ischia: qualcosa da digli lo avete?". Quanto alla necessità di accelerare "chiedere sempre a Legnini o magari alla ex commissaria De Micheli". Sui mutui di case inagibili la vicesindaco replica: "C’è lo stato di emergenza dal 6 aprile 2023 ed i mutui sono sospesi", mentre i fondi Cas arrivano perfettamente in pari con i tempi". Poi la chiusura: "Godetevi l’incontro in questa terra contaminata dalla discarica che ci avete messo da 40 anni sopra la testa".

Pa.Ip.