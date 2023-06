Terremoto-centrodestra Nicola Volpi lascia i civici FdI: "Noi, leali agli alleati"

E’ una settimana scoppiettante nel centrodestra perugino, con frecciate, veleni, abbandoni e un "tutti contro tutti" che per adesso non si capisce bene dove possa andare a parare. E’ evidente che la lettera di sfiducia di tutti i capigruppo consiliari di centrodestra al consigliere Michele Cesaro (Forza Italia) non era un fuoco di paglia. A distanza di neanche 24 ore arriva l’addio a sorpresa di Nicola Volpi, consigliere di Progetto Perugia, che senza spiegazioni abbandona i colleghi civici e forma il Gruppo Misto-Umbria Next, l’associazione cattolica di cui si erano perse ormai le tracce e che fu fondata dal suocero, Giuseppe De Vincenzi, già consigliere regionale dal 2014 al 2019, poi candidato di FdI in Regione nell’ultima tornata e ora nominato nel cda dell’Istituto Zooprofilattico. E in tutto questo FdI smentisce con il suo coordinatore, Riccardo Mencaglia, di ‘fare campagna acquisti’ nel centrodestra, mentre gli incontri e gli ammiccamenti bilaterali continuano a spron battuto. "Fratelli d’Italia lavora da sempre ad allargare alle migliori energie della città la coalizione del cambiamento che dal 2014 governa la città di Perugia con il sindaco Andrea Romizi – afferma Mencaglia - Progetto che ha ancora molti mesi di lavoro da affrontare e che auspichiamo possa continuare. Pur essendo un partito che si è sempre dimostrato aperto al contributo di energie fresche – precisa – non abbiamo pertanto bisogno di fare alcuna campagna acquisti ’nascosta’, tantomeno dagli amici che con condividono questo viaggio, pur essendo attrattivi. Continuiamo ad operare nel quadro politico con la stessa coerenza e lealtà che ci ha contraddistinto finora". Volpi dal canto suo ringrazia i colleghi, conferma il pieno e totale sostegno "al sindaco Romizi ed alla coalizione di maggioranza nel rispetto del programma di mandato con cui sono stato eletto" e lascia i civici. Anche qui i rumors raccontano che nel caso si candidasse il prossimo anno lo farà con FdI. Certo, il XX Giugno per Romizi non è stato semplice: prima le fratture per le nomine all’Albo d’Oro e adesso i fuochi d’artificio sotto il suo ufficio. Con in mezzo altre lotte intestine. Come la lettera dei segretari di Perugia Civica e Umbria Civica, Massimiliano Mipatrini e Filippo Schiattelli, che hanno chiesto ai capigruppo di ‘isolare’ politicamente il consigliere comunale del loro gruppo, Massimo Pici.

Michele Nucci