Terremoto, arriva il ministro Domani Musumeci visiterà i luoghi danneggiati dal sisma

Arriverà portando il decreto sullo stato di emergenza per le zone colpite dal terremoto. Per questo c’è grande attesa per il Ministro alla Protezione civile Nello Musumeci (foto) che giungerà domani in Umbria. Dopo una prima tappa alle 10 a Palazzo Donini, alle 11 sarà Pierantonio e Sant’Orfeto, mentre alle 12.30, farà il punto della situazione presso il Coc di Umbertide. Intanto sempre di sisma sì è parlato ieri in consiglio regionale, quando l’assessore Enrico Melasecche, in risposta ad una interrogazione della consigliera leghista Manuela Puletti fatta "per conoscere quali azioni la giunta regionale vorrà adottare per affrontare il post terremoto", ha detto di essere "fiducioso sulla dichiarazione dello stato di emergenza" e che l’obiettivo del governo regionale è quello di "inserire all’interno del cratere del terremoto 2016 anche i luoghi del sisma del 9 marzo". L’assessore ha quindi sottolineato come la Regione abbia subito stanziato 53mila euro per le necessità urgenti ed attivato squadre di tecnici per i sopralluoghi. "Ad oggi – ha rimarcato – ci sono oltre 720 sfollati. Confido che venga approvata la richiesta di stato di emergenza avanzata dalla Regione che ammonta a 350 milioni di euro. Puntiamo a non avere una nuova struttura per la gestione dell’emergenza e nuove normative, perché è già presente un ufficio speciale che consentirebbe di abbinare le pratiche del sisma di quest’anno a quelle del 2016. Non vogliamo rivedere tristi immagini di villaggi container o casette. Con il ’Cas’ si darà un sostegno anche a quelle venti famiglie che ancora oggi dormono nella palestra di Pierantonio. Garantiremo così una soluzione abitativa in prospettiva della ricostruzione che avverrà in tre anni e mezzo".

Pa.Ip.