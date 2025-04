“Terre del Sagrantino“ nel week end di Pasqua

MONTEFALCO Sarà aperta fino a domani la ventunesima edizione di ‘Terre del Sagrantino’, la mostra mercato dei prodotti enogastronomici di qualità e dell’artigianato. Ieri l’inaugurazione alla presenza della presidente del Consiglio regionale, Sarah Bistocchi, del consigliere regionale Stefano Lisci, del presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e dell’amministrazione comunale, a partire dal sindaco Alfredo Gentili. Nel chiostro di Sant’Agostino espositori da tutta l’Umbria per mettere in mostra i propri prodotti, dall’olio al vino, passando per birrifici artigianali, miele e tessuti realizzati a mano. In realtà, a condire l’appuntamento 2025 di Terre del Sagrantino ci sono anche gli appuntamenti collaterali. Dalle 15.30 per le vie del centro storico ci sarà lo spettacolo degli Sbandieratori e musici del Gruppo storico Città di Montefalco. La città, dunque, si animerà con il ritmo incalzante dei tamburi, il suono solenne delle chiarine e si colorerà con il volteggiare delle bandiere, regalando un’atmosfera unica e coinvolgente. Dalle 16.30 visita guidata dal Complesso museale San Francesco. Il grande appuntamento di lunedì alle 11 è la colazione di Pasqua e nel pomeriggio il gioco della ‘Ciuccetta’. La Gara della Ciuccetta è un’originalissima tradizione locale. La competizione, aperta a chiunque sia desideroso di "Ciuccettare" consiste nello sbattere l’uno contro l’altro i pizzetti di uova di gallina. Vincitore sarà colui che rimarrà con l’uovo intatto. A cura della Pro Loco Montefalco.