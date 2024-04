Terni Fc non molla, gol di Bagnato e vittoria. Per la Nestor un altro passo verso la Promozione

FC

FC: Cunzi, Proietti Zolla, Flavioni, Gaggiotti, Fabris, Romeo, Carletti, Bagnato, De Sagastizabal, Pacilli, Ronconi. A disp.: Ambrogi, Cianchetta, Leonardi, Valerio, Gubbiotto, Pucci, Malerba, Lora Almonte, Tozzi Borsoi. All.: Borrello

NESTOR: Montanari, Alabastri, Proietti, Vestrelli, Ceccarelli, Ciurnelli, Mancini, Rondoni, Paradisi, Passaquieti, Mancini. Al disp.: Taddei, Rossi, Covarelli, Tiberi, Rellini, Manucci, Binaglia, Calistroni

Arbitro: Fanelli di Perugia (Benedetti-Amici di Foligno)

Marcatore: 12’ pt Bagnato.

Note: spettatori 350 circa. Espulso al 40’ st Passaquieti (N) per gioco falloso. Recupero: pt 1’, st 5’.

Il Terni Fc non molla la presa e resta ad un punto dall’Acf Foligno. Il testacoda dell’Eccellenza se l’aggiudica, di misura, la formazione di Bagnato che batte 1-0 una Nestor con più di un piede ormai in Promozione. A sbloccare la gara è il solito Bagnato con una magia delle sue dopo 12 minuti. Gol numero 14 in campionato per il centrocampista sempre più trascinatore della compagine ternana. Pacilli e Ronconi hanno subito sui piedi la palla del 2-0 ma Montanari è in giornata super e si va all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa Borrello getta nella mischia anche Lora Almonte e l’attaccante ha subito due ghiotte palle gol ma ancora una volta c’è un super Montanari a negargli la gioia del gol. Nel finale tegola sui marscianesi che chiudono in dieci per l’espulsione di Passaquieti.