Ternana Women inarrestabile: travolto Bergamo. Il Parma pareggia e le rossoverdi tornano in vetta

OROBICA BERGAMO0TERNANA WOMEN5

OROBICA BERGAMO: De Marchi, Donda, Salvi, Tengattini (18’ st Cappa), De Vecchis, Cavicchia, Cattuzzo, Frecchiami, Zanetti Mariani, Merchiori (11’ st Zizyte). A disp,: Fabiano, Paini, Correia, Poeta, Peddio, Corbetta. All.: Marini.

TERNANA WOMEN: Ciccioli, Pacioni (36’ pt Massimino), Corrado (18’ st Ripamonti), Zannini, Ciccotti, Petrara, Regazzoli, Vigliucci (18’ st Labate), Porcarelli (18’ st Fusar Poli), Gomes, Pirone. A disp,: Quazzico, Capitanelli, Moraca, Sacco, Oabate, Battistini. All.: Cincotta.

Arbitro: Meta di Vicenza

Marcatrici: 40’ pt e 9’ st Gomes, 16’ st e 26’ st Pirone, 31’ st Labate.

TERNI - Alla 18esima giornata di Serie B le rossoverdi tornano in vetta, affiancando a quota 47 il Parma che non va oltre lo 0-0 in casa della Vis Mediterranea ultima in classifica. Vincono Genoa (3-0 a Pavia) e Bologna (2-1 sul Brescia), rispettivamente terza (-4 dalle capolista) e quarta (-7). Al “Giacinto Facchetti“ di Cologno è gara a senso unico. Nel primo tempo sfiorano il gol Regazzoli, Porcaroli e Gomes che poi sblocca il risultato nel finale di frazione su assist di Pirone. Nella ripresa ci sono subito occasioni per Vigliucci e Massimino. Arriva il raddoppio di Gomes con un colpo di testa su pallone da calcio d’angolo e Ciccotti va vicina per due volte al 3-0. Pirone realizza la doppietta con un gol su azione personale e una conclusione all’incrocio su perfetto assist di Gomes. Labate va a segno con un gran sinistro all’angolino. Sabato prossimo la Ternana Women giocherà al “Gubbiotti“ di Narni contro il Brescia (alle 14.30).

Augusto Austeri