Ternana vince con Casasola e Ferrante: decisivi gol e assist

VANNUCCHI 6: partita non particolarmente impegnativa per il portiere che a inizio secondo tempo è salvato dal palo sul tiro di Capelli

DONATI 6: confermato nel terzetto dei marcatori offre una prestazione pulita, anche se nel finale del primo tempo si divora un gol

CAPUANO 6.5: il capitano guida con sicurezza la cabina di regia della retroguardia senza farle correre particolari rischi

MARTELLA 6.5: stavolta parte dall’inizio al posto di Fazzi e dalla sua c’è pure l’assist che propizia la rete del raddoppio

CASASOLA 7: l’esperienza dell’argentino si rivela molto preziosa ed è premiata con la rete del raddoppio, passata anche al vaglio del Var, che mette in ghiaccio la vittoria della Ternana (dal 49’ st MAESTRELLI s.v.)

ALOI 6: riproposto a centrocampo per l’assenza di De Boer messo fuori causa da un problema muscolare, compie diligentemente il proprio dovere (dal 23’ st DAMIANI 6)

VALLOCCHIA 6: non primeggia sotto l’aspetto della qualità ma produce, come succede di solito, una grande quantità di gioco conferendo solidità alla mediana

TITO 6.5: molto dinamico, spazia su più fronti non disdegnando le sortite offensive che lo portano anche a concludere verso la porta avversaria

CURCIO 5.5: schierato dal primo minuto non incide come potrebbe. Alla mezzora del primo tempo getta al vento l’opportunità per segnare il gol del vantaggio (dal 23’ st CIANCI 6)

CICERELLI 6.5: in progresso rispetto alla gara di andata in casa dei lombardi, non mette il proprio sigillo con la tanto agognata marcatura ma confeziona l’assist d’oro per la rete di Ferrante

FERRANTE 7.5: partito titolare, è sfortunato per il palo colpito nel primo tempo ma si riscatta col super-gol che “stappa“ la partita (dal 37’ st BRIGNOLA s.v.)

Massimo Ciaccolini