Ternana, un centrocampo da inventare. A Sestri Levante possibile cambio di modulo

Un’attesa con varie incognite. Le Fere si preparano alla partita di Sestri Levante (domani alle 18.30) con l’obbligo di tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, per non perdere troppo contatto con la testa della classifica . L’assenza del centrocampista Corradini ( che ieri ha lavorato in modo personalizzato) amplifica l’emergenza nella zona mediana, reparto che deve fare già a meno del lungodegente Damiani e dove Aloi, tornato in campo contro il Rimini per un segmento della ripresa, forse non è ancora pronto per scendere in campo dal primo minuto. Ignazio Abate (che oggi sarà in conferenza alle 12.45, al termine della rifinitura a porte chiuse) valuta dunque anche l’ipotesi di un cambio modulo, come lascia intendere la sua risposta a precisa domanda in merito dopo la partita di venerdì scorso al “Liberati“ contro il Rimini. "Ci penso e stiamo provando. Con un centrocampo a tre devo adattare qualcuno – ha detto l’allenatore rossoverde – e la squadra deve supportare le due punte. Non è questione di modulo, dobbiamo trovare la giusta solidità". In mediana a questo punto potrebbe adattarsi il giovane Krastev, ma sembra soluzione da gara in corso. Un’eventuale linea a tre potrebbe vedere Carboni e Romeo al fianco di De Boer.

Ma le incognite sono anche altre e di diversa origine. Siamo alla seconda di tre gare in nove giorni (sabato al "Liberati" arriverà la Spal) e in lista diffidati ci sono Capuano, Cianci e Loiacono (che contro il Rimini è rimasto in panchina). Non è dunque da escludere che nelle valutazioni relative all’undici iniziale di domani, mister Abate possa tenere presente anche questi aspetti. Per la corsia mancina del reparto difensivo si candida ancora Martella che si sta ben comportando pur limitandosi essenzialmente a un lavoro di copertura, anche se è possibile il rientro dal primo minuto di Tito che venerdì è rimasto in panchina.

PRIMAVERA 2 Il tecnico Stefano Morrone commenta sui canali ufficiali del club il ritorno dei rossoverdi alla vittoria (2-0) contro il Monopoli: "Abbiamo giocato in modo più maturo, anche perchè Federico (Viviani, n.d.r.) ci ha aiutato a capire i tempi di gioco. Per la prima volta non abbiamo preso gol e sono contento anche di questo. E’ stato importante anche il rientro di Girasole dopo mesi di assenza. La squadra ha lavorato da squadra ed è un altro pezzettino che aggiungiamo al nostro percorso".

SETTORE GIOVANILE Ci saranno anche 11 rossoverdi allo stage delle Rappresentative di Serie C in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano il 29, 30 e 31 ottobre agli ordini del CT Daniele Arrigoni. Sono gli Under 17 Forlini, Salvatore, Coltorti e Giacalone, gli Under 16 Angelucci, Cavalletti e Pavese, Gli Under 15 Anderlini, Pigato, Romaldini e Degni.

Augusto Austeri