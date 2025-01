Ternana, l’entusiamo dei nuovi arrivati. Millico e Vallocchia suonano la carica

Uno per il rilancio definitivo, l’altro per vivere una grande esperienza nella squadra di cui è tifoso. Sono rispettivamente Vincenzo Millico e Andrea Vallocchia, che esprimono piena soddisfazione per la nuova maglia. "Le aspettative su di me sono sempre state alte – spiega Millico, arrivato dal Foggia, ha anche vissuto la serie A, l’Europa League e le Nazionali giovanili – ma non sempre tutto va come si vuole. È importante restare umili e determinati, con la fiducia nei propri mezzi. Voglio dare il massimo e adattarmi alle esigenze della squadra. Da Cicerelli (caratteristiche simili, ndr) posso imparare molto e non ho problemi a giocare anche a destra. Ho sempre saputo che questa è una piazza dalla grande tradizione. È un onore essere qui e contribuire a rendere speciale questa stagione, in un gruppo di cui ho subito notato la forza e la compattezza".

"La scelta di lasciare la Triestina non è stata facile – spiega Vallocchia – ma la proposta di rinnovo non è stata adeguata alle mie attese. La Ternana è stata sempre una prima scelta e per me è la più forte in categoria. Dunque non ho avuto dubbi e inoltre sono vicino a casa (è di Rieti, ndr). La duttilità a centrocampo è una mia caratteristica importante. Ho visto allo stadio la partita con la Vis Pesaro e devo dire che dal vivo la Ternana sembra ancora più forte di quanto non si veda in tv. È un gruppo molto forte e l’accoglienza è stata molto positiva da parte di tutti". Si attendono ulteriori arrivi: "Ci sono trattative in particolare per il reparto difensivo – spiega il diesse Carlo Mammarella – e Tozzuolo (Gubbio, ndr) è un obiettivo. Vedremo se si chiuderà a breve o se vireremo su un altro profilo. Questa è una squadra che riesce a sopperire a eventuali mancanze e anche per questo motivo ci siamo presi un po’ di tempo per scegliere il difensore. Per altri ruoli ci sono considerazioni in corso. Stiamo anche parlando del rinnovo di de Boer e credo ci siamo quasi".

I rossoverdi intanto hanno ripreso ad allenarsi al Taddei in vista della gara di Legnago (domenica alle 15, arbitro Mattia Ubaldi di Roma 1). Lavoro personalizzato per Maestrelli, Damiani, Viviani e D’Alessandro. Oggi alle 10.45 seduta a porte aperte in campo e alle 15.30 in palestra. Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo, Ignazio Abate è stato fermato per un turno, come il collega Roberto Stellone, in seguito all’espulsione rimediata da entrambi nelle fasi finali di Ternana-Vis Pesaro. Multa di 800 euro per la società rossoverde a causa di due fumogeni e bottigliette vuote lanciate dalla Curva Nord.