Ternana, le molte firme dei gol rossoverdi. Quindici in rete dall’inizio della stagione

Gol con molte firme. È una caratteristica delle Fere ed è un aspetto di notevole importanza in questa fase decisiva della stagione. Abate sa di poter contare su varie pedine per superare, come di recente, team quasi esclusivamente votati fin dalle battute iniziali a erigere il classico muro e ad attuare su Cicerelli e Cianci una guardia costante e ruvida (per utilizzare un eufemismo). Questo, nonostante l’assenza del prezioso Romeo autore di quattro gol. Le recenti quattro vittorie consecutive sono arrivate con otto reti di cinque differenti calciatori ben divisi per ruolo e con modalità di vario tipo. Il trequartista Curcio ne ha firmate tre, il mediano Aloi due, il difensore Capuano, la punta Cianci e il mediano Corradini una ciascuno. Fermo restando il grande bottino di Cicerelli (16) e Cianci (11), la Ternana aveva del resto dimostrato fin dalle prime giornate di avere molte frecce per le conclusioni, vedi i 15 calciatori andati a segno. La squadra si sta allenando a porte chiuse al “Taddei“ in vista della partita di Ferrara (lunedì ore 20.30). Damiani e Romeo continuano a lavorare a parte. Oggi seduta alle 11.

Settore giovanile. Oggi alle 14.30 la formazione Primavera è attesa dal derby con il Perugia a Ponte San Giovanni. È la 23esima giornata di campionato e i rossoverdi di Stefano Morrone sono saldamente in zona playoff al 4° posto nel girone B. Gli altri team scendono in campo domani. L’Under 15 di Maurizio Caccavale e l’Under 17 allenata da Marco Di Loreto (capolista del girone C) giocheranno in casa con il Latina all’Ovidio Laureti, rispettivamente alle 13.30 e alle 16. L’Under 16 sfiderà in trasferta il Sorrento alle 15 per difendere il 1° posto in classifica: "Sono contento per i ragazzi – spiega il tecnico Mario Costantini – perché il sacrificio sta pagando. Li alleno da dicembre. Quello precedente era stato un buon lavoro e io l’ho continuato consolidando alcune cose. A livello fisico sono atleti in fase di massimo sviluppo ed è un aspetto su cui lavoriamo con il professor Rocco Bua. Il fatto di avere un gruppo omogeneo sotto l’aspetto tecnico-tattico, che esegue gli allenamenti con grande educazione, mi rende più facile il lavoro. A Sorrento ci attende una gara molto difficile. Se la superiamo, avremo messo un piede forte nelle finali".