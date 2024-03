Ternana, arriva il Cosenza. Tutti disponibili per Breda

Tutti pronti all’auspicabile riscossa. Per la sfida con il Cosenza (domani ore 14 al “Liberati“) ci sarà una quasi totale disponibilità di pedine, Viviani compreso. L’esperto centrocampista è tornato ad allenarsi in settimana con i compagni dopo la lunga assenza e Breda potrebbe convocarlo. In mediana c’è anche de Boer che ha saltato per squalifica la gara di Pisa. L’unico forfait, dunque, dovrebbe essere quello del difensore N’Guessan (finora mai sceso in campo) che continua a lavorare in modo personalizzato. L’ampia possibilità di scelta, anche per i cambi a gara in corso, potrebbe essere aspetto fondamentale in una gara che a livello tattico presenta le inevitabili incognite legate al cambio di allenatore del Cosenza. In casa rossoverde i ballottaggi riguardano il centrocampo (vedi Pyyhtia, de Boer e Faticanti) e l’attacco (Favilli e Raimondo), con qualche chance d’impiego dal primo minuto per Favasuli e Distefano. La rifinitura è in programma oggi alle 10.30. Breda sarà in conferenza alle 12.15.

Qui Cosenza. Il bomber Tutino, infortunato, salterà la gara di domani. Lo ha confermato William Viali nella conferenza stampa di presentazione. Il nuovo tecnico del team rossoblu sembra orientato a proporre un 4-4-2 in luogo del 4-2-3-1 adottato dal suo predecessore Caserta. Gli altri calciatori indisponibili sono il difensore Martino e il centrocampista Zuccon (squalificato). Dunque, ci sono gli importanti recuperi in mediana di Praszelik e Voca, oltre a quello di Meroni in difesa.

Calendario. La Lega B ha definito il programma della 34a, 35a e 36a giornata. Le gare dei rossoverdi: Brescia-Ternana sabato 20 aprile ore 14, Ternana-Ascoli sabato 27 aprile ore 14, Sudtirol-Ternana mercoledì 1° maggio ore 15.

Il libro. Domani al “Liberati“ sarà distribuito in regalo alle famiglie il 2° volume di “Arnold e gli Scaldapanchina: un bullo per amico“, scritto da Philip Osbourne con illustrazioni di Roberta Procacci e Max Avo. Propone un forte messaggio su collaborazione, empatia, comunità, lotta al bullismo e a ogni discriminazione. Il progetto, primo in assoluto a fondere calcio e cultura letteraria per la fascia 7-11 anni, è in collaborazione tra Ternana Calcio e Almond Entertainment.