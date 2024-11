Terapia del dolore, tecniche all’avanguardia

L’Azienda ospedaliera Santa Maria potenzia il servizio di Terapia del dolore. Vista la crescente richiesta, la direzione ha ritenuto opportuno avviare un processo di rinnovamento quantitativo e qualitativo dell’attività dell’ambulatorio che afferisce alla Struttura complessa di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva, diretta dalla dottoressa Rita Commissari. Con il recente affidamento dell’incarico professionale di Alta Specializzazione al dottor Andrea Sanapo, si è deciso di avviare un’azione concreta finalizzata in particolare all’abbattimento delle liste d’attesa. Il gruppo è formato anche dalla dottoressa Ester Marciano, dalla dottoressa Francesca De Sanctis e dal dottor Gian Marco Petroni. È stata incentivata l’attività di prime visite e controlli ed è stata fortemente voluta la ripresa del trattamento con Radiofrequenza: l’inserimento sotto guida ecografica o fluoroscopica di specifici aghi in prossimità del target responsabile della sintomatologia dolorosa e nell’erogazione di stimolazioni elettriche a specifiche frequenze capaci di determinare effetti positivi. Tra questi, la Neuromodulazione, ossia l’interruzione temporanea della conduzione del dolore. Tali procedure, effettuate in regime di day hospital e in anestesia locale, sono indicate in condizioni di inefficacia o intolleranza della terapia medica o in condizioni risolvibili chirurgicamente ma in pazienti in cui l’intervento chirurgico è controindicato. Sono state inserite nella programmazione l’innovativa Terapia autologa rigenerativa, con cellule vasculo stromali e mesenchimali prelevate da tessuto adiposo, indicate nel dolore cronico osteoarticolare e le tecniche di Neurostimolazione periferica per dolore neuropatico.