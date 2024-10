Tentano il furto alla ferramenta. Subito denunciati dai carabinieri

Tentano il furto in una ferramenta della grande distribuzione, ma sono stati notati dagli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale che danno l’allarme. I ladri sono stati poi fermati, mentre tentavano la fuga, dai carabinieri della Stazione di Bastia Umbra. Si tratta di tre campani, di 24, 32 e 54 anni, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia, per tentato furto. Il terzetto avrebbe provato a superare le casse portando via, senza pagarla, merce varia del valore di circa 900 euro, cercando di scappare in macchina. Intercettati, bloccati e perquisiti sono stati trovati in possesso della refurtiva, riconsegnata poi al titolare del negozio. Inoltre, il trentaduenne, conducente dell’auto, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una modica quantità di marijuana, destinata all’uso personale e si è rifiutato di sottoporsi ai test: patente ritirata, coltello e droga sequestrati.

I carabinieri della Compagnia di Assisi, peraltro, hanno eseguito una serie di controlli coordinati nelle aree di Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra sottoponendo a verifica 200 persone e altrettanti veicoli, con undici denunciati: sei si sono rifiutati di esibire il permesso di soggiorno; tre sono risultati del tutto irregolari sul territorio nazionale; un ventiseienne extracomunitario si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare se avesse assunto alcol o droghe, e di conseguenza i militari lo hanno denunciato, ritirandogli la patente e sequestrandogli il veicolo; un cinquantaduenne residente ad Assisi è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Anche a lui i carabinieri hanno ritirato la patente e sequestrato il veicolo.

Quattro bastioli, tra cui due 19enni, un 21enne ed un 37enne, sono stati invece trovati in possesso di una dose ciascuno di sostanza stupefacente del tipo hashish, destinata all’uso personale. La droga è stata sequestrata dai militari, che hanno segnalato i quattro alla Prefettura di Perugia, unitamente ad un quinto soggetto, un trentenne extracomunitario, residente a Perugia, che all’esito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish. Le attività dei carabinieri hanno consentito, nel complesso, di eseguire verifiche su oltre 200 persone e circa altrettante autovetture.