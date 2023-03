Tenta il suicidio gettandosi nel lago Rocambolesco il salvataggio

Si è gettato nel lago di Corbara dal ponte che taglia in due lo specchio d’acqua. Un uomo di sessant’anni, nel primo pomeriggio di ieri, ha tentato il suicidio, ma è stato salvato da un brillante intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto a cui è giunta una telefonata da un automobilista che si era trovato ad assistere da lontano alla drammatica scena, che ha avuto fortunatamente un esito positivo. L’aspirante suicida avrebbe parcheggiato la propria auto in una strada laterale alla statale 448, ad alcune decine di metri di distanza dal ponte che ha raggiunto a piedi. Ha aspettato che nessuno automobilista fosse di passaggio e si è gettato in acqua dopo aver scavalcato il parapetto. Anche l’orario lo avrebbe scelto appositamente, pur trattandosi di una strada piuttosto frequentata. Qualcuno però, per fortuna, ha notato quanto stava accadendo e non ha esitato a prendere il telefono per chiamare i soccorsi. Mentre la squadra dei pompieri giunta sul posto provvedeva a calare in acqua un gommone, un altro vigile è sceso fino alla riva e seguendo un sentiero è giunto sulla spiaggia, quindi si è tuffato riuscendo ad afferrare il malcapitato e a trascinarlo a riva dove è stato affidato alle cure dei sanitari. È intervenuto anche l’elicottero del 118 a bordo del quale l’uomo è stato trasferito, dopo essere stato assicurato da una barella issata con il verricello al veicolo che ha effettuato il trasporto in ospedale. L’uomo sarebbe in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. L’altezza del ponte è in quel tratto di una decina di metri,ma l’affogamento, peraltro in un punto in cui l’acqua non è particolarmente profonda, è stato scongiurato proprio dall’intervento tempestivo dei vigili. Sarebbe infatti bastato un ritardo di qualche minuto perché il sessantenne non riuscisse a sopravvivere in quelle condizioni.

Cla.Lat.