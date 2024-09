Tempo di Flower Show Rarità verdi. Ma anche degustazioni e artigianato

Pronta a tagliare il nastro alla Villa del Cardinale la XXIX edizione del Perugia Flower Show, la mostra mercato di piante rare e inconsuete, con il meglio del vivaismo e dell’artigianato italiano. Dunque un weekend dedicato agli amanti del pollice verde ma non solo. Nuova location, nuovi allestimenti e attività per grandi e piccini, nonostante la dimora sia in fase di restauro. La mostra mercato propone in anteprima nazionale le novità del settore e porta a Perugia una settantina tra i migliori collezionisti e produttori di rarità botaniche. In vendita agrumi, arbusti insoliti e rose di ogni tipo, alberi da frutto di ogni varietà, da quelli del benessere, fino a quelli in specie antiche e ritrovate, graminacee ornamentali, piante perenni e sempreverdi, le collezioni di aromatiche e peperoncini di ogni grado di piccantezza, i bonsai, le salvie ornamentali, le piante carnivore, cactacee e tillandsie. La storica limonaia della Villa sarà dedicata agli artigiani, collezionisti italiani e europei. Le proposte? Dalla ceramica francese, alla pittura, dai gioielli creati con veri fiori e foglie, all’abbigliamento naturale. Vi aspetta anche la ‘Piazza dei golosi’: sarà possibile partecipare a degustazioni enogastronomiche guidate, per scoprire prodotti antichi ritrovati e tanto altro. Ma Il Flower è anche uno stile di vita sano e presa di coscienza per un mondo più sostenibile. Dunque spazio ai dibattiti, corsi per bambini, compreso quello di yoga, seminari. Oggi l’esperto Giuseppe Barbera farà parte delle “Voci dal verde“. Per i visitatori clienti Busitalia, è prevista una speciale agevolazione: i possessori di tessera personale, abbonamento, biglietto UMBRIA.GO o biglietto valido nel giorno di ingresso o in quello precedente, potranno beneficiare di uno sconto di un euro sul prezzo di ingresso.

Silvia Angelici