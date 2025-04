"VideoScienze". Il progetto oggi a San Sisto

PERUGIA - Stasera in viale San Sisto, sarà avviato l’ultimo ciclo di proiezioni, dal titolo “Cambiamenti globali”. L’iniziativa rientra nel progetto VideoScience, il progetto dell’Università degli Studi che porta la scienza nei quartieri della città. L’inaugurazione, prevista alle 20, si svolgerà presso la terrazza sopra il teatro Brecht. Le proiezioni, iniziate in piazza IV Novembre, poi a seguire in piazza Birago (foto) e ora a San Sisto, si protrarranno fino al 14, sempre nella fascia serale, dalle 20,30 alle 22,30.

Nelle immagini, le ricercatrici e i ricercatori dell’Ateneo raccontano le loro attività di ricerca, trasformando le pareti degli edifici cittadini in palcoscenici di divulgazione scientifica.

Al lancio di questo terzo e ultimo video, a San Sisto, saranno presenti il biologo Gianandrea La Porta, la chimica ambientale Chiara Petroselli, il paleontologo Marco Cherin e lo storico della lingua Giulio Vaccaro. Affiancheranno le proiezioni, alcune iniziative culturali e di incontro: domani, alle 17, alla Biblioteca Comunale Sandro Penna, si terrà “BiblioFilo: ricerca scientifica e uncinetto: quali connessioni?” e un incontro per i genitori sul tema dell’educazione digitale, a cura dell’associazione “I Germogli”.

Seguirà il 14, alle 17, una sessione di letture ad alta voce per bambini, della serie “Favole a merenda” sul tema dei cambiamenti globali dal titolo “Le cose che cambiano”.

L’evento fa parte del programma di iniziative Pre-Sharper – la Notte dei Ricercatori.