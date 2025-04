Un carro dedicato a Papa Francesco. Castiglione ringrazia Francesco

"Grazie Francesco", un carro dedicato alla memoria di Papa Bergoglio, realizzato in tempi record con i petali bianchi, i preferiti dal Pontefice. Simboli di un pontificato che si è svolto tra la gente, si sono stagliati sopra la struttura trainata da un trattore immerso tra la folla. E così a Castiglione del Lago hanno pensato di salutare il Papa dopo aver rinviato, nei giorni del lutto, le sfilate dei maestosi manufatti realizzati con i fiori. Le strutture rivestite di veri petali di tulipano hanno ricreato la Cupola di San Pietro, l’Obelisco di Piazza San Pietro, la Cappella Sistina con un tributo a Michelangelo e al Giudizio Universale, la Porta Santa simbolo del Giubileo, la Mitra, caratteristico copricapo del Papa e la Papa Mobile. Ed è su quest’ultima che i volontari dell’associazione "Eventi Castiglione del Lago" sono voluti intervenire per l’omaggio a Papa Francesco con il gigantesco cuore e la scritta. Domenica è stato sicuramente il carro più applaudito dal fiume umano di persone che ha preso parte alla Festa del Tulipano, la quale procede fino al 3 maggio. La parata (che verrà replicata sempre alle 14.30 l’1 maggio e, in notturna, sabato 3 maggio) sarà completata da un corteo storico con in scena gli Sbandieratori Calvium di Calvi dell’Umbria, il gruppo "Il Cassero" di Castiglion Fiorentino, i Musici e Sbandieratori di Città della Pieve e la filarmonica "Giuseppe Verdi" di Sanfatucchio con le majorettes "Le Toscanine".

E intanto ieri ha preso il via anche il Festival del Volo, con il cielo di Castiglione del Lago che torna protagonista con una nuova edizione della settimana interamente dedicata all’affascinante mondo del volo, con eventi, spettacoli e attività per tutte le età. Oggi si svolge "Voliamo con i ragazzi", incontri con gli studenti delle scuole secondarie del territorio. Dal 30 aprile al 1 maggio "Voliamo con gli aquiloni", due giornate per tutta la famiglia, tra fantasia, colori e vento.

Il 2,3,4 maggio "Voliamo con gli aeromobili" con esibizioni spettacolari con aerei storici, alianti, ultraleggeri, elicotteri, droni e aeromodelli. Altri eventi speciali saranno: Open Day delle scuole di volo, Convegni su sicurezza aerea, idrosuperfici e turismo aeronautico, Presentazioni di libri e restauri storici, Mostra e racconto del restauro dei velivoli della storica ex Sai Ambrosini e Cvv 6 Canguro.

Sara Minciaroni